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    Джикия: Есть небольшое игровое волнение, «Наполи» — это грозный соперник

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча с «Наполи» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Конференцию Спаллетти не видел, настроение хорошее, мы готовы к игре. Есть небольшое игровое волнение.

    "Наполи" — грозный соперник, нам нужно выполнить то, что требует тренер. Смотрел их игру с "Лестером" и "Кальяри", убедился в этом. Для себя сделал анализ — это команда, которая заслуженно идет на первом месте в Италии.

    Разговоры об интересе ко мне со стороны "Наполи"? Это только разговоры. Чувствую себя хорошо, никакого дискомфорта не ощущаю. Касательно травм в команде — у нас такой спорт, это бывает.

    Игру "Шерифа" (с "Реалом") не смотрел. Завтра такая игра, где надо будет сделать то, что возможно. У нас на сегодня хорошее настроение.

    Мы больше игр сыграли в три центральных защитника. Кофрие? Он хорошо адаптируется и проявляет себя в коллективе.

    Он — молодец, проделывает огромную работу, чем сможем — будем стараться помогать ему дальше», — сказал Джикия «Матч ТВ».

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