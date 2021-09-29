Джикия: Есть небольшое игровое волнение, «Наполи» — это грозный соперник

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от матча св рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Конференцию Спаллетти не видел, настроение хорошее, мы готовы к игре. Есть небольшое игровое волнение.

"Наполи" — грозный соперник, нам нужно выполнить то, что требует тренер. Смотрел их игру с "Лестером" и "Кальяри", убедился в этом. Для себя сделал анализ — это команда, которая заслуженно идет на первом месте в Италии.

Разговоры об интересе ко мне со стороны "Наполи"? Это только разговоры. Чувствую себя хорошо, никакого дискомфорта не ощущаю. Касательно травм в команде — у нас такой спорт, это бывает.

Игру "Шерифа" (с "Реалом") не смотрел. Завтра такая игра, где надо будет сделать то, что возможно. У нас на сегодня хорошее настроение.

Мы больше игр сыграли в три центральных защитника. Кофрие? Он хорошо адаптируется и проявляет себя в коллективе.

Он — молодец, проделывает огромную работу, чем сможем — будем стараться помогать ему дальше», — сказал Джикия «Матч ТВ».