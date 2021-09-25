ПСЖ — Монпелье: смотреть онлайн трансляцию 25.09.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Монпелье» — «ПСЖ» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монпелье»).

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