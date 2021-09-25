«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Монпелье» в восьмом туре чемпионата Франции. Матч пройдет 25 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после семи туров.

Парижане еще ни разу не теряли очки в текущем чемпионате. Правда, победы даются не так легко, как можно подумать.

В двух предыдущих матчах команда Маурисио Почеттино выиграла благодаря голам после 90 минуты. В недавней встрече с «Метцем» лидер забил победный мяч на шестой компенсированной минуте.

Предстоящий матч, скорее всего, пропустит Лионель Месси. Аргентинец в игре с «Лионом» (2:1) получил ушиб колена. Пока непонятно, когда аргентинец вернется на поле.

«Монпелье»

«Монпелье» тем временем после семи сыгранных матчей находится на десятом месте. Сейчас в активе гостей девять очков.

Два предыдущих матча «Монпелье» завершились вничью. Сначала с «Труа» (1:1), а потом с «Бордо» (3:3).

Со счетом 3:3 завершился и гостевой матч против «Реймса». Команда Оливье Даль'Ольо забила уже 15 мячей . Как ни странно, но больше сейчас только у «ПСЖ» (20).

«Монпелье» еще ни разу не выигрывал в гостях в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 8.20, а побед у «Монпелье» — за 15.00.

По исходу все, в принципе, ясно — хоть с Месси, хоть без парижане, скорее всего, выиграют.

Но гол (и, возможно, не один) от гостей все равно нельзя исключать. Во-первых, «Монпелье» очень прилично атакует, а во-вторых, соперник пропускает почти в каждой игре.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.04.