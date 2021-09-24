«Барселона» пока не собирается увольнять Кумана

Рональд Куман Фото: globallookpress.com
Как стало известно изданию, ключевыми для нидерландского специалиста станут три ближайших матча «Барселоны».
От Кумана ждут, что он точно приведет каталонцев к победам во встречах с «Леванте» в Примере и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Также очень важным будет результат игры против «Атлетико».
Действующее соглашение нидерландца с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.
«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 9 баллами после пяти туров.