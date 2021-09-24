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    «Барселона» пока не собирается увольнять Кумана

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    Руководство «Барселоны» в лице президента Жоана Лапорты не планирует увольнять Рональда Кумана с поста главного тренера команды, утверждает Marca.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    Как стало известно изданию, ключевыми для нидерландского специалиста станут три ближайших матча «Барселоны».

    От Кумана ждут, что он точно приведет каталонцев к победам во встречах с «Леванте» в Примере и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Также очень важным будет результат игры против «Атлетико».

    Действующее соглашение нидерландца с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

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