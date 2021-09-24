«Барселона» пока не собирается увольнять Кумана

Руководство «Барселоны» в лице президентане планирует увольнятьс поста главного тренера команды, утверждает Marca.

Как стало известно изданию, ключевыми для нидерландского специалиста станут три ближайших матча «Барселоны».

От Кумана ждут, что он точно приведет каталонцев к победам во встречах с «Леванте» в Примере и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Также очень важным будет результат игры против «Атлетико».

Действующее соглашение нидерландца с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 9 баллами после пяти туров.