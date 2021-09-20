«Велес» — «Ротор»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Дубль в составе хозяев оформил Артур Галоян, еще один гол забил Самиру Абдуллахи. Мяч гостей на свой счет записал Андреа Чуканов .
Футбол. Россия. ФНЛ
Велес — Ротор 3:1
Голы: 1:0 Артур Галоян (34'), 1:1 Андреа Чуканов (53'), 2:1 Артур Галоян (57'), 3:1 Kwari Abdullahi (59') Предупреждения: Сергей Серченков (16'), Константин Кертанов (27'), Yevgeni Makeyev (44'), Азат Байрыев (62')
В турнирной таблице ФНЛ «Велес» располагается на восьмой строчке, «Ротор» — 12-й.