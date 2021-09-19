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    Дубль Капуто позволил «Сампдории» разгромить «Эмполи»

    «Эмполи» — «Сампдория»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Эмполи Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Сампдория» нанесла поражение «Эмполи» в выездном матче четвертого тура итальянской Серии А.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Дубль у победителей оформил Франческо Капуто, отличившийся на 31-й и 52-й минутах. Победную точку на 70-й минуте поставил Антонио Кандрева.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Сампдория 0:3
    Голы: 0:1 Франческо Капуто (31'), 0:2 Франческо Капуто (52'), 0:3 Антонио Кандрева (70') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Riccardo Marchizza, Nicolas Haas (Шимон Журовский, 56'), Samuele Ricci, Лиам Хендерсон (Filippo Bandinelli, 56'), Nedim Bajrami (Андреа Ла Мантия, 78'), Leonardo Mancuso (Андреа Пинамонти, 68'), Патрик Кутроне (Федерико Ди Франческо, 68') Сампдория: Фабио Квальярелла, Франческо Капуто (Эрнесто Торрегросса, 82'), Миккель Дамсгор (Фабио Депаоли, 69'), Адриен Силва (Олбин Экдаль, 69'), Мортен Торсби (Кристоффер Аскильдсен, 63'), Антонио Кандрева, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей (Юлиан Хабот, 82'), Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Эмиль Аудеро Предупреждения: Шимон Журовский (59'), Кристоффер Аскильдсен (73'), Эрнесто Торрегросса (88'), Себастьяно Луперто (90 + 4')

    В турнирной таблице Серии А «Сампдория» занимает 11-е место (5 очков), а «Эмполи» — 15-е (3 очков).

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