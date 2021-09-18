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    Агаларов: Победа над «Химками» даст «Уфе» толчок вперед

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    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал победу в игре с «Химками» (3:2).

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Форвард сделал дубль в игре с подмосковным клубом, забив в 5-м туре РПЛ подряд.

    «После победы всегда особенные эмоции. Победа была важна с точки зрения турнирной таблицы. Уверен, что она даст нам толчок вперед.

    Почему снова забил головой? За счет правильной выбранной позиции. Это все тренируется, отрабатывается. Зря не проходит.

    Колени не беспокоят, потому что у нас хороший медицинский персонал», — сказал Агаларов «Матч ТВ».

    Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент.

    «Уфа» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 8 очками.

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