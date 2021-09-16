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    Павлюченко о поражении от «Легии»: Ничего катастрофического не вижу

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение команды от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть.

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    • Ничего катастрофического не вижу. Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы.

    Поэтому не надо сейчас "убивать" "Спартак", говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

    Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи». Игра состоится 30 сентября.

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