Павлюченко о поражении от «Легии»: Ничего катастрофического не вижу

Бывший нападающий «Спартака»прокомментировал поражение команды от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть.

Ничего катастрофического не вижу. Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы.

Поэтому не надо сейчас "убивать" "Спартак", говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи». Игра состоится 30 сентября.