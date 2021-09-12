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    Казаков: Высока вероятность, что Фернандес примет участие в матче со «Спартаком»

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    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что Марио Фернандес с большой долей вероятности примет участие в матче 8 тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Пишут, что Марио Фернандес из-за травмы колена, полученной на сентябрьском сборе сборной, пропустит до двух месяцев. Нет, не пропустит. Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против "Спартака" через неделю.

    Травма есть, не самая приятная. Но о двух месяцах речи не идет», — написал Казаков в своем телеграм-канале.

    Ранее поступила информация о том, что защитник может пропустит около двух месяцев из-за травмы колена.

    ЦСКА и «Спартак» сыграют 20 сентября. Начало матча в 19:30 мск.

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