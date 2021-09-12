Джикия: В «Спартаке» рады победе над «Химками»

Защитник «Спартака»поделился эмоциями после победы над «Химками» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счет командных действий. Важная победа. Рады, что удалось справиться с давлением и заработать три очка.

У меня небольшое повреждение, но не более. Со здоровьем все нормально. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.