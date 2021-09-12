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    Джикия: В «Спартаке» рады победе над «Химками»

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Химками» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счет командных действий. Важная победа. Рады, что удалось справиться с давлением и заработать три очка.

    У меня небольшое повреждение, но не более. Со здоровьем все нормально. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

    После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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