Доннарумма прокомментировал свой дебют за ПСЖ

Голкипер ПСЖоценил свой дебют за команду в матче 5-го тура Лиги 1 против «Клермона» (4:0).

«Что ж, первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же.

Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.

ПСЖ одержал уже пятую победу в чемпионате Франции. Теперь у команды стало 15 очков из 15 возможных. В ближайшем туре Лиги 1 парижане дома примут «Лион».