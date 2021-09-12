Доннарумма прокомментировал свой дебют за ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
«Что ж, первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же.
Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.
ПСЖ одержал уже пятую победу в чемпионате Франции. Теперь у команды стало 15 очков из 15 возможных. В ближайшем туре Лиги 1 парижане дома примут «Лион».