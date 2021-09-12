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    Доннарумма прокомментировал свой дебют за ПСЖ

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    Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма оценил свой дебют за команду в матче 5-го тура Лиги 1 против «Клермона» (4:0).

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Что ж, первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же.

    Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.

    ПСЖ одержал уже пятую победу в чемпионате Франции. Теперь у команды стало 15 очков из 15 возможных. В ближайшем туре Лиги 1 парижане дома примут «Лион».

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