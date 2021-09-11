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    «Ротор» в Волгограде уступил «Акрону»

    «Ротор» — «Акрон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ротор» в домашнем матче десятого тура первенства ФНЛ потерпел поражение от «Акрона» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У победителей отличились Константин Базелюк и Владимир Марухин, забив на 41-й и 45+2-й минутах.

    Хозяева ответили точным ударом Беки Кавтарадзе на 71-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ротор — Акрон 1:2
    Гол: : Константин Базелюк (41') Предупреждения: Константин Базелюк (43'), (45 + 1'), Сергей Макаров (48'), Beka Kavtaradze (61'), Vladimir Azarov (83')

    В еще одном матче «Текстильщик» у себя дома обыграл «Олимп-Долгопрудный» — 3:1.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Текстильщик Иваново — Олимп-Долгопрудный 3:1
    Голы: : Gocha Gogrichiani (6'), : Вадим Стеклов (25'), 3:0 Gocha Gogrichiani (41'), 3:1 Zakhar Tarasenko (81') Предупреждения: Danila Yanov (14'), Iliya Shvedyuk (19'), Илья Мосейчук (29'), Максим Бачинский (34'), Nicholas Anwan (62')

    В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает 12-е место (12 очков), «Акрон» — 16-е (9 очков), «Текстильщик» — 15-е (9 очков), а «Олимп-Долгопрудный» — 17-е (9 очков).

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