«Ротор» — «Акрон»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Ротор»
У победителей отличились Константин Базелюк и Владимир Марухин, забив на 41-й и 45+2-й минутах.
Хозяева ответили точным ударом Беки Кавтарадзе на 71-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Ротор — Акрон 1:2
Гол: : Константин Базелюк (41') Предупреждения: Константин Базелюк (43'), (45 + 1'), Сергей Макаров (48'), Beka Kavtaradze (61'), Vladimir Azarov (83')
В еще одном матче «Текстильщик» у себя дома обыграл «Олимп-Долгопрудный» — 3:1.
Футбол. Россия. ФНЛ
Текстильщик Иваново — Олимп-Долгопрудный 3:1
Голы: : Gocha Gogrichiani (6'), : Вадим Стеклов (25'), 3:0 Gocha Gogrichiani (41'), 3:1 Zakhar Tarasenko (81') Предупреждения: Danila Yanov (14'), Iliya Shvedyuk (19'), Илья Мосейчук (29'), Максим Бачинский (34'), Nicholas Anwan (62')
В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает 12-е место (12 очков), «Акрон» — 16-е (9 очков), «Текстильщик» — 15-е (9 очков), а «Олимп-Долгопрудный» — 17-е (9 очков).