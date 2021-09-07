ПСЖ нацелился на хавбека «Милана»

проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику, сообщает Footmercato.

Как передает источник, на футболиста также претендует лондонский «Тоттенхэм», однако парижане находятся ближе к подписанию футболиста.

Отмечается, что «россоненри» не будут удерживать футболиста и, скорее всего, продадут его в зимнее трансферное окно, чтобы избежать ухода в качестве свободного агента.

Кессье провел за «Милан» 50 матчей во всех соревнованиях в прошлом сезоне, записав в свой актив 14 голов и шесть ассистов. Transfermarkt оценивает хавбека в 55 миллионов евро.