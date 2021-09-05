Испания — Грузия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Испания»: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Хосе Гайя, Карлос Солер, Родриго Эрнандес, Маркос Льоренте, Пабло Сарабия, Абель Руис, Ферран Торрес.

«Грузия»: Саба Лобжанидзе, Vladimer Mamuchashvili, Лука Лочошвили, Giorgi Zaria, Джаба Канкава, Георгий Абурджания, Irakli Azarov, Гурам Гиорбелидзе, Гурам Кашия, Grigol Chabradze, Георгий Лория.

Предыдущий матч соперников: «Грузия» — «Испания» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.91.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 1:0. Матч между командами «Испания» и «Грузия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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