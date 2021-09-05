Сборная Испании сыграет на своем поле с командой Грузии в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 21:45 мск. Испания — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

У испанцев, похоже, проблемы. В это не так легко поверить, но Испания рискует остаться без прямой путевки на чемпионат мира.

В четверг команда Луиса Энрике сенсационно проиграла на выезде шведам — 1:2. И для Испании это первое поражение в квалификации ЧМ с 1993.

Шведы теперь опережают испанцев на два очка, а еще у них есть игра в запасе. То есть отставание от скандинавов в какой-то момент может достигнуть пяти очков.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В общем-то, у испанской сборной уже несколько лет одна и та же проблема . Она постоянно контролирует мяч, создает много суеты и моментов, но при этом очень мало забивает. Поэтому в Испании уже начинают говорить о том, что в игре национальной команды, возможно, напрашиваются изменения.

Грузия

В прошлом году Грузия едва не пробилась в финальную часть Евро-2020. Тогда все решилось в заключительном раунде плей-офф квалификации — грузинская команда проиграла Северной Македонии (0:1).

Между тем, с возможным выходом Грузии на чемпионат мира уже все ясно. В Катар она не поедет.

После четырех туров в активе сборной Грузии всего лишь одно очко. На этой неделе команда Вилли Саньоля уступила на своем поле косоварам (0:1).

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Весной были поражения от Испании и Швеции, а также ничья с Греция.

Прогноз и ставка

На Испанию в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 10.25, а победу Грузии — за 31.00.

В конце марта испанцы с трудом обыграли Грузию в Тбилиси, забив решающий гол на последних минутах.

С учетом всех обстоятельств сейчас Испания приложит максимум усилий, чтобы забрать три очка и не доводить дело до нервотрепки.

Ставка — победа Испании + тотал матча меньше 3,5 за 1.91. Испаны, скорее всего, не пропустят, но и забьют не больше двух-трех мячей.