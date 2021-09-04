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    Головин: Гол в самом начале встречи имел большое значение

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    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.

    То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва.

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    • Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

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