Головин: Гол в самом начале встречи имел большое значение

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.

То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва.

Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».