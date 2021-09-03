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    «Спартак» огласил заявку на Лигу Европы

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    Московский «Спартак» внес 28 игроков в заявку для участия в групповом турнире Лиге Европы, сообщает пресс-служба клуба.

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    «Красно-белые» сыграют в группе C, где его соперниками будут польская «Легия», итальянский «Наполи» и английский «Лестер».

    Заявка «Спартак» выглядит так:

    Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов.

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.

    Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев.

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