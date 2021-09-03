«Спартак» огласил заявку на Лигу Европы

Футболисты «Спартака» Фото: globallookpress.com
«Красно-белые» сыграют в группе C, где его соперниками будут польская «Легия», итальянский «Наполи» и английский «Лестер».
Заявка «Спартак» выглядит так:
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев.