Латвия — Гибралтар. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Латвия»: Павел Штейнбор, Робертс Савалниекс, Антон Черномордый, Каспарс Дубра, Райвис Юрковскис, Артур Зюзин, Эдуард Эмсис, Янис Икаунекс, Роберт Ульдрикис, Андрей Цыганик, Владислав Гутковский.

«Гибралтар»: Киан Ронан, Итан Бритто, Андре Тжей де Барр, Скотт Уайзмен, Джек Сержант, Лу Джон Эннсли, Грэм Торилья, Julian Valarino, Jamie Bosio, Рой Чиполина, Дэйл Коулинг.

Предыдущий матч соперников: «Гибралтар» — «Латвия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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