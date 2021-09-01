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    Одержит ли Латвия первую победу в отборе на ЧМ-2022?

    Латвия — Гибралтар. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отбор ЧМ-2022 по футболу 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Гибралтар
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    Латвия проиграла все три матча в отборе
    Сборная Латвии сыграет на своем поле против Гибралтара в рамках четверого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Риге, начало — в 21:45 мск. Латвия — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 01 Сентября 2021 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 21:45 Гибралтар Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    Латвия

    Латвия в квалификации стартовала на своем привычном уровне. Два поражения от Черногоии (1:2) и Нидерландов (0:2) были, что называется, по делу.

    В третьем туре сборная сенсационно сумела увезти ничью с результатом 3:3 из Турции.

    После этого команда сыграла в Балтийском Кубке, где в перовом матче одолела сборную Литвы (3:1), а во втором проиграла Эстонии (1:2).

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    В итоге коллектив занял второе место в турнире с тремя очками.

    Гибралтар

    Сборная Гибралтара занимает последнее место в группе G, не набрав ни одного очка в трех стартовых турах.

    В первом туре подопечные Хулио Сесара Рибаса на своем поле потерпели поражение от Норвегии (0:3).

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    • После этого Гибралтар на выезде уступил Черногории (1:4), забив единственный гол в первом тайме с пенальти.

    В третьем поединке цикла пиренейцы потерпели разгром от Нидерландов (0:7) дома. В своем предыдущем матче им удалось сыграть вничью с Андоррой (0:0) в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — Латвия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    Латвия — Гибралтар: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли Латвия первую победу в отборе на ЧМ-2022?
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