Латвия
Латвия в квалификации стартовала на своем привычном уровне. Два поражения от Черногоии (1:2) и Нидерландов (0:2) были, что называется, по делу.
В третьем туре сборная сенсационно сумела увезти ничью с результатом 3:3 из Турции.
После этого команда сыграла в Балтийском Кубке, где в перовом матче одолела сборную Литвы (3:1), а во втором проиграла Эстонии (1:2).
В итоге коллектив занял второе место в турнире с тремя очками.
Гибралтар
Сборная Гибралтара занимает последнее место в группе G, не набрав ни одного очка в трех стартовых турах.
В первом туре подопечные Хулио Сесара Рибаса на своем поле потерпели поражение от Норвегии (0:3).
После этого Гибралтар на выезде уступил Черногории (1:4), забив единственный гол в первом тайме с пенальти.
В третьем поединке цикла пиренейцы потерпели разгром от Нидерландов (0:7) дома. В своем предыдущем матче им удалось сыграть вничью с Андоррой (0:0) в гостях.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.
Успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — Латвия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.