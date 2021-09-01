Сборная Латвии сыграет на своем поле против Гибралтара в рамках четверого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Риге, начало — в 21:45 мск. Латвия — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Латвия в квалификации стартовала на своем привычном уровне. Два поражения от Черногоии (1:2) и Нидерландов (0:2) были, что называется, по делу.

В третьем туре сборная сенсационно сумела увезти ничью с результатом 3:3 из Турции.

После этого команда сыграла в Балтийском Кубке, где в перовом матче одолела сборную Литвы (3:1), а во втором проиграла Эстонии (1:2).

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В итоге коллектив занял второе место в турнире с тремя очками.

Гибралтар

Сборная Гибралтара занимает последнее место в группе G, не набрав ни одного очка в трех стартовых турах.

В первом туре подопечные Хулио Сесара Рибаса на своем поле потерпели поражение от Норвегии (0:3).

После этого Гибралтар на выезде уступил Черногории (1:4), забив единственный гол в первом тайме с пенальти.

В третьем поединке цикла пиренейцы потерпели разгром от Нидерландов (0:7) дома. В своем предыдущем матче им удалось сыграть вничью с Андоррой (0:0) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — Латвия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.