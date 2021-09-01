«Рубин» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Германа Онугху

«Рубин» объявил об аренде нападающего «Крыльев Советов», права на которого принадлежат датскому клубу «Вайле».

«Герман Онугха — игрок "Рубина"! 25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского "Вайле" на правах аренды с правом выкупа. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, которая была прервана в начале этого сезона. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Герман Онугха — игрок «Рубина»!

25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского «Вайле» на правах аренды с правом выкупа 🤝

Ранее он выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов».

Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/Nkguc90amu — «Рубин» Казань (@fcrk) September 1, 2021

В прошлом сезоне Онугха провел за «Вайле» 33 поединка, забил 12 голов и отдал одну голевую передачу. Его цена на Transfermarkt составляет 650 тыс евро.