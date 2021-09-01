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    «Рубин» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Германа Онугху

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    «Рубин» объявил об аренде нападающего «Крыльев Советов» Германа Онугхи, права на которого принадлежат датскому клубу «Вайле».

    Герман Онугха
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    Герман Онугха

    «Герман Онугха — игрок "Рубина"! 25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского "Вайле" на правах аренды с правом выкупа. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

    Футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, которая была прервана в начале этого сезона. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

    В прошлом сезоне Онугха провел за «Вайле» 33 поединка, забил 12 голов и отдал одну голевую передачу. Его цена на Transfermarkt составляет 650 тыс евро.

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