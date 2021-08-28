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    Кузяев — о тренировках в сборной при Карпине: Изменения мы чувствуем, потихоньку привыкаем

    Футбол Сборная России Футбол России
    Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от тренировочного процесса при новом главной тренере национальной команды Валерии Карпине.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Конечно, у каждого тренера свои требования, свое видение футбола . Изменения мы чувствуем, потихоньку привыкаем.

    Пока мне тяжело сказать, что изменилось — прошло всего два дня. Много внимания уделяется восстановлению. Пока только про это могу сказать. Распорядок дня немного отличается.

    Да, Дзюбы в команде нет. Конечно же, шуток стало меньше. Артем отвечал за атмосферу в команде.

    На тему капитанства пока не говорили. Я не знаю, как будет происходить этот процесс. Кто себя показывает лидером в этом коллективе? Мы только недавно все вместе. На этот вопрос можно будет ответить через 3-4 дня.

    Кто самый харизматичный? Может, Джикия. В принципе Жора — хорошая кандидатура на роль капитана», — передает слова Кузяева Sport24.

    Сборная России сегодня, 28 августа, провела свою первую открытую тренировку при Карпине в рамках подготовки к матчам отбора на ЧМ. 1 сентября Россия в Москве сыграет против Хорватии.

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