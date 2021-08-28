Кузяев — о тренировках в сборной при Карпине: Изменения мы чувствуем, потихоньку привыкаем

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями от тренировочного процесса при новом главной тренере национальной команды

«Конечно, у каждого тренера свои требования, свое видение футбола . Изменения мы чувствуем, потихоньку привыкаем.

Пока мне тяжело сказать, что изменилось — прошло всего два дня. Много внимания уделяется восстановлению. Пока только про это могу сказать. Распорядок дня немного отличается.

Да, Дзюбы в команде нет. Конечно же, шуток стало меньше. Артем отвечал за атмосферу в команде.

На тему капитанства пока не говорили. Я не знаю, как будет происходить этот процесс. Кто себя показывает лидером в этом коллективе? Мы только недавно все вместе. На этот вопрос можно будет ответить через 3-4 дня.

Кто самый харизматичный? Может, Джикия. В принципе Жора — хорошая кандидатура на роль капитана», — передает слова Кузяева Sport24.

Сборная России сегодня, 28 августа, провела свою первую открытую тренировку при Карпине в рамках подготовки к матчам отбора на ЧМ. 1 сентября Россия в Москве сыграет против Хорватии.