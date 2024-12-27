«Брайтон» — «Брентфорд»
Футбол. Чемпионат Англии
«Брайтон» находится на 10-м месте в таблице. У клуба 25 очков по итогам 17 матчей. Разница мячей составляет 27-26.
«Брайтон» давно не радовал поклонников победами. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. Последний раз «Брайтон» побеждал 23 ноября. Тогда клуб в гостях одолел «Борнмут» со счетом 2:1.
«Брентфорд» проиграл три предыдущих матча. Ранее команда уступила «Челси», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форесту». Клуб идет 12-м в таблице АПЛ.
В текущем месяце «Брентфорд» из пяти матчей одержал лишь одну победу. 7 декабря команда дома одолела «Ньюкасл» со счетом 4:2.
Ставка: Обе забьют за 1.53.
«Арсенал» — «Ипсвич»
Футбол. Чемпионат Англии
«Арсенал» в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул. Учитывая кризис «Манчестер Сити», шансы на золото немалые. Сейчас у «канониров» главные конкуренты — «Ливерпуль» и «Челси».
Лондонцы после 17 матчей находятся в топ-4. Команда отстает от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.
21 декабря «Арсенал» порадовал фанатов разгромной победой над «Кристал Пэлас» (5:1). Удастся ли подопечным Микеля Артеты провести еще один яркий матч?
«Ипсвич» располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. В текущем сезоне команда будет бороться за выживание. Сейчас у клуба крайне непростая ситуация.
В последних девяти выездных матчах у «Ипсвича» зафиксированы две победы. Выезд в Лондон будет очень сложным. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Арсенала».
Ставка: ТБ 3 за 1.54.
«Арока» — «Жил Висенте»
Футбол. Чемпионат Португалии
В таблице чемпионата Португалии «Арока» находится на последнем, 18-м месте. Клуб набрал 11 очков. Но «Арока» может улучшить свое положение, если наберет три балла в ближайшей встрече.
В нынешнем месяце «Арока» из четырех матчей чемпионата Португалии проиграла три. Победить удалось 15 декабря. «Арока» на своем поле взяла верх над «Санта Кларой» со счетом 1:0.
«Жил Висенте» располагается на 10-й позиции. Клуб набрал 17 очков. У «Жил Висенте» 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений. Разница голов составляет 17-24.
Последний раз команды встречались 26 апреля. «Арока» и «Жил Висенте» провели результативный матч, но выявить сильнейшего не удалось. Игра завершилась вничью 2:2. Будет ли победитель на этот раз?
Ставка: «Жил Висенте» не проиграет за 1.60.
Общий коэффициент — 3.76.