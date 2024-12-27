В новом экспрессе рассмотрим предстоящие игры в чемпионатах Англии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брайтон» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брайтон» находится на 10-м месте в таблице. У клуба 25 очков по итогам 17 матчей. Разница мячей составляет 27-26.

«Брайтон» давно не радовал поклонников победами. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей. Последний раз «Брайтон» побеждал 23 ноября. Тогда клуб в гостях одолел «Борнмут» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

«Брентфорд» проиграл три предыдущих матча. Ранее команда уступила «Челси», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форесту». Клуб идет 12-м в таблице АПЛ.

В текущем месяце «Брентфорд» из пяти матчей одержал лишь одну победу. 7 декабря команда дома одолела «Ньюкасл» со счетом 4:2.

Ставка: Обе забьют за 1.53.

«Арсенал» — «Ипсвич»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул. Учитывая кризис «Манчестер Сити», шансы на золото немалые. Сейчас у «канониров» главные конкуренты — «Ливерпуль» и «Челси».

Лондонцы после 17 матчей находятся в топ-4. Команда отстает от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.

21 декабря «Арсенал» порадовал фанатов разгромной победой над «Кристал Пэлас» (5:1). Удастся ли подопечным Микеля Артеты провести еще один яркий матч?

«Ипсвич» располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. В текущем сезоне команда будет бороться за выживание. Сейчас у клуба крайне непростая ситуация.

В последних девяти выездных матчах у «Ипсвича» зафиксированы две победы. Выезд в Лондон будет очень сложным. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Арсенала».

Ставка: ТБ 3 за 1.54.

«Арока» — «Жил Висенте»

Футбол. Чемпионат Португалии

В таблице чемпионата Португалии «Арока» находится на последнем, 18-м месте. Клуб набрал 11 очков. Но «Арока» может улучшить свое положение, если наберет три балла в ближайшей встрече.

В нынешнем месяце «Арока» из четырех матчей чемпионата Португалии проиграла три. Победить удалось 15 декабря. «Арока» на своем поле взяла верх над «Санта Кларой» со счетом 1:0.

«Жил Висенте» располагается на 10-й позиции. Клуб набрал 17 очков. У «Жил Висенте» 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений. Разница голов составляет 17-24.

Последний раз команды встречались 26 апреля. «Арока» и «Жил Висенте» провели результативный матч, но выявить сильнейшего не удалось. Игра завершилась вничью 2:2. Будет ли победитель на этот раз?

Ставка: «Жил Висенте» не проиграет за 1.60.

Общий коэффициент — 3.76.