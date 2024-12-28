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    Голевой засухи не избежать?!

    «Веллингтон Феникс» — «Ньюкасл Джетс». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 28 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Веллингтон Феникс» — «Ньюкасл Джетс»
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    «Веллингтон Феникс»
    28 декабря в 10-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Веллингтон Феникс» и «Ньюкасл Джетс». Начало игры — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Веллингтон Феникс» — «Ньюкасл Джетс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 28 Декабря 2024 года

    Веллингтон Феникс

  • Веллингтон
    •  Веллингтон Феникс 07:00 Ньюкасл Джетс

    Ньюкасл Джетс

  • Ньюкасл, Австралия
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    «Веллингтон Феникс»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в топ-6. Ныне она пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Веллингтон Феникс» в 8 матчах чемпионата набрал лишь 10 очков. А вот средняя результативность команды едва превышает гол за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. По всем статьям она уступила «ВС Уондерерс» (1:4).

    При этом «Веллингтон Феникс» до того проиграл «Макартуру» (1:2). А вот немногим ранее команда уступила еще и «Окленду» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Стефан Чолаковски — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Веллингтон Феникс» проиграл в 3 своих последних матчах. А вот оборона команды совершила результативные сбои уже 11 раз.

    Поединки с «Ньюкасл Джетс» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Веллингтон Феникс» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены помогут, да и соперник выглядит крайне нестабильно.

    «Ньюкасл Джетс»

    Турнирное положение: «Ньюкасл Джетс» проводит достаточно скромный сезон. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ньюкасл Джетс» имеет крайне слабый уровень реализации. В 7 поединках чемпионата Австралии команда отличилась всего 8 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Со счетом 4:0 был обыгран «Перт Глори».

    При этом до того команда минимально уступила «Аделаиде Юнайтед» (0:1). А вот встреча с «Оклендом» завершилась поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл Джетс» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Дан Ингхэм — травмирован.

    Состояние команды: «Ньюкасл Джетс» борется за сохранение прописки в элите. Причем забивает команда в среднем гол за матч.

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    Причем «Ньюкасл Джетс» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вот только победы даются команде с заметной натугой.

    Зато «Веллингтон Феникс» команда не смогла обыграть в 2 последних матчах. Причем в этих поединках команда забивала по голу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться зацепиться за очки. Вот только атака команды выглядит весьма скромно.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Ньюкасл Джетс» в среднем забивает фактически один раз за матч

    • «Веллингтон Феникс» не проигрывал «Ньюкасл Джетсу» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Веллингтон Феникс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные сложности в плане созидания и реализации голевых моментов.

    И те, и другие не блещут стабильностью, да и вообще, проводят достаточно скромный цикл.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Веллингтон Феникс» — «Ньюкасл Джетс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. Голевой засухи не избежать?!
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