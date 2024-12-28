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    Оже-Альяссим и Чорич дойдут до решающего тай-брейка?

    Оже-Альяссим — Чорич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Чорич
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против хорваты Борны Чорича в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    У канадского теннисиста хоть было несколько неплохих результатов, в целом прошедший сезон получился для неудачным.

    Сейчас остается только догадываться, как еще относительно недавно Феликс занимал в рейтинге шестое место. Новый сезон он начнет в статусе 29-й ракетки мира.

    При этом в топ-30 Оже-Альяссим остался во многом благодаря сенсационному выходу в финал грунтового тысячника в Мадриде (проиграл в решающем матче Андрею Рублеву).

    После этого Оже-Альяссим смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP — на Ролан Гаррос дошел до четвертого круга, а на «Мастерсе» в Цинциннати — до третьего.

    Прогнозы на теннис

    Но было еще кое-что, правда, это событие не относится к теннисному сезону. В начале августа Феликс добрался до полуфинала на олимпийском турнире в Париже. В матче за третье место канадец проиграл Лоренцо Музетти.

    Чорич

    В случае с Борной тем временем вообще не может быть двух мнений — он провалил прошедший сезон.

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    • Хорватский теннисист по итогам года чудом остался в топ-100 — сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 90-е место.

    Примечательно, что Чорич неплохо начал 2024-й (в феврале дошел до финала в Монпелье), но в какой-то момент начался спад, продолжавшийся, по сути, до конца сезона.

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    Одним из немногочисленных приятных исключений на фоне провальных результатов стал выход в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Чорича букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: сложно сказать, в какой форме подходят оба теннисиста к новому сезону, поэтому в данном случае логично не трогать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Чорич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим и Чорич дойдут до решающего тай-брейка?
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