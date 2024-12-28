Оже-Альяссим
У канадского теннисиста хоть было несколько неплохих результатов, в целом прошедший сезон получился для неудачным.
Сейчас остается только догадываться, как еще относительно недавно Феликс занимал в рейтинге шестое место. Новый сезон он начнет в статусе 29-й ракетки мира.
При этом в топ-30 Оже-Альяссим остался во многом благодаря сенсационному выходу в финал грунтового тысячника в Мадриде (проиграл в решающем матче Андрею Рублеву).
После этого Оже-Альяссим смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP — на Ролан Гаррос дошел до четвертого круга, а на «Мастерсе» в Цинциннати — до третьего.
Но было еще кое-что, правда, это событие не относится к теннисному сезону. В начале августа Феликс добрался до полуфинала на олимпийском турнире в Париже. В матче за третье место канадец проиграл Лоренцо Музетти.
Чорич
В случае с Борной тем временем вообще не может быть двух мнений — он провалил прошедший сезон.
Хорватский теннисист по итогам года чудом остался в топ-100 — сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 90-е место.
Примечательно, что Чорич неплохо начал 2024-й (в феврале дошел до финала в Монпелье), но в какой-то момент начался спад, продолжавшийся, по сути, до конца сезона.
Одним из немногочисленных приятных исключений на фоне провальных результатов стал выход в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Чорича букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме подходят оба теннисиста к новому сезону, поэтому в данном случае логично не трогать ставки на исход.
- 1.92Юмбер — Штрикер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.96Шарма — Кудерметова: прогноз и ставкаСегодня в 06:20
- 1.93Чжан — Монтейро: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.