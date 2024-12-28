Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против хорваты Борны Чорича в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

У канадского теннисиста хоть было несколько неплохих результатов, в целом прошедший сезон получился для неудачным.

Сейчас остается только догадываться, как еще относительно недавно Феликс занимал в рейтинге шестое место. Новый сезон он начнет в статусе 29-й ракетки мира.

При этом в топ-30 Оже-Альяссим остался во многом благодаря сенсационному выходу в финал грунтового тысячника в Мадриде (проиграл в решающем матче Андрею Рублеву).

После этого Оже-Альяссим смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP — на Ролан Гаррос дошел до четвертого круга, а на «Мастерсе» в Цинциннати — до третьего.

Прогнозы на теннис

Но было еще кое-что, правда, это событие не относится к теннисному сезону. В начале августа Феликс добрался до полуфинала на олимпийском турнире в Париже. В матче за третье место канадец проиграл Лоренцо Музетти.

Чорич

В случае с Борной тем временем вообще не может быть двух мнений — он провалил прошедший сезон.

Хорватский теннисист по итогам года чудом остался в топ-100 — сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 90-е место.

Примечательно, что Чорич неплохо начал 2024-й (в феврале дошел до финала в Монпелье), но в какой-то момент начался спад, продолжавшийся, по сути, до конца сезона.

Одним из немногочисленных приятных исключений на фоне провальных результатов стал выход в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.36, победу Чорича букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме подходят оба теннисиста к новому сезону, поэтому в данном случае логично не трогать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.