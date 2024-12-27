27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Ипсвич». Начало встречи — 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: сейчас «Арсенал» идет третьим в таблице АПЛ с 33 очками.

Последние матчи: в 17-м туре «канониры» разгромили в гостях «Кристал Пэлас» (5:1). Уже к перерыву «Арсенал» выигрывал со счетом 3:1, имея уйму голевых моментов. Оборона соперника в тот вечер напоминала решето. После перерыва команда Микеля Артеты еще дважды забивала. Главным героем стал бразилец Габриэль Жезус, оформивший дубль, также забивали Хаверц, Мартинелли и Райс.

Ранее была победа в Кубке Англии над тем же «КП» (3:2) и ничья с «Эвертоном» (0:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Сака, Стерлинг, Зинченко, Уайт, Томиясу.

Состояние команды: в матче против «Кристал Пэлас» получил травму лидер команды Букайо Сака, который не сыграет минимум до марта. Это громадная потеря для «Арсенала», также сломался Стерлинг, фактически в строю остались два вингера: Мартинелли и Троссард, а команде предстоит очень плотный график в ближайшее время.

Есть проблемы и с атакой, где часто выходит Хаверц не от хорошей жизни, а Жезус только в матче с «КП» напомнил о своей результативности.

«Ипсвич»

Турнирное положение: новичок АПЛ сейчас идет на 19-м месте в зоне вылета с 12 очками.

Последние матчи: в 17-м туре «Ипсвич» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:4). Команда выглядела откровенно плохо в обороне и слишком многое позволяла сопернику. Уже к перерыву «Ипсвич» проигрывал со счетом 0:3, «сороки» успокоились только после того, как забили 4-й мяч в начале второго тайма.

Прогнозы и ставки на футбол

До этого была победа в гостях над «Вулверхэмптоном» (2:1) и поражение дома от «Борнмута» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицированы — Морси, травмированы — Херст, Туанзебе, Огбене.

Состояние команды: пока «Ипсвичу» тяжело играть уровнем выше, но постепенно команда осваивается в АПЛ и дает все чаще бой любому сопернику.

Главный тренер Киран Маккена не зря считается одним из самых прогрессивных специалистов на Туманном Альбионе, шаг за шагом «Ипсвич» будет прибавлять. Состав у него неплохой и голодный до побед, а осечка с «Ньюкаслом» была единичной.

Статистика для ставок

В 2022 году в товарищеском матче «Арсенал» разгромил соперника со счетом 5:1

«Арсенал» с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении 10 матчей, выиграв 7 встреч

«Ипсвич» в 10 последних матчах потерпел всего одно поражение с разницей более 2 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,16, а на «Ипсвич» — 21,0, ничью букмекеры оценивают в 8,60.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,84, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: в строй возвращается после дисквалификации основной форвард гостей Лиам Делам, это серьезное подспорье, без него против «Ньюкасла» было очень сложно.

Хозяева понесли серьезную потерю в лице Сака, состав у Артеты довольно ограничен и нет возможности тасовать его. В последнее время в основе не от хорошей жизни появляется молодой Льюис-Скалли, а другой талант Нванери выходит на замены. Им обоим по 17 лет.

Основная ставка: победа «Ипсвича» с форой +2,5 за 1,75.

Прогноз: «Арсенал» будет пробовать играть без Сака, через которого прежде шло большинство атак и ему потребуется время сместить направление своей игры, поэтому первый тайм «Ипсвич» должен выстоять.

Дополнительная ставка: «Ипсвич» не проиграет первый тайм за 2,65.