В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» встретится со «Спартаком». Игра состоится 27 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайцы располагаются на предпоследней 10-й позиции Запада с 32 очками в активе после 38-и встреч, отставая от зоны плей-офф на 7 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Куньлунь» всухую обыграл «Барыс» со счетом 2:0. Матчем ранее команда уступила ЦСКА (2:3), а до этого проиграла «Сибири» (5:7).

В последних 5-и встречах «Куньлунь» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда также одолела «Сочи» со счетом 5:3, а также крупно проиграла «Нефтехимику» (2:5).

Не сыграет: Никита Синяткин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Куньлунь» еще до сих пор претендует на выход в плей-офф, хотя в это время в прошлые сезоны команда уже находилась на дне турнирной таблицы.

Сейчас у «Куньлуня» отставание от 8-ки на Западе — 7 баллов, но конкуренты «драконов» довольно сильны и не захотят уступать место в плей-офф. Китайцам поможет только победная серия.

Стоит также отметить, что у «Куньлуня» есть проблемы с обороной, команда может пропустить довольно много голов, тем более против такой мощной атаки, как у «Спартака».

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» продолжают вести борьбу за лидерство на Западе. «Спартак» занимает 2-е место в конференции, набрав 53 очка за 37 встреч. Команда отстает от 1-й позиции на 11 баллов, имея 3 игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Спартак» в овертайме одолел минское «Динамо» со счетом 3:2, а до этого также в овертайме уступил ЦСКА (4:5), трижды упуская преимущество по ходу поединка.

В последних 5-и встречах у «Спартака» только 1 поражение и 4 победы. За этот период «красно-белые» смогли одолеть «Витязь» (4:2), «Барыс» (4:2) и «Автомобилист» (5:4 Б).

Не сыграют: Ансель Галимов и Андрей Миронов (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Спартак» готовится пошуметь в плей-офф, а сейчас команда ведет борьбу за лидерство в конференции, показывая отличный хоккей и регулярно набирая очки.

К слову, «Спартак» — один из лидеров на Западе по результативности (122 шайбы), уступая 1-ю строчку в конференции только СКА. «Красно-белые» точно будут доминировать в предстоящем матче против «Куньлуня».

«Спартаку» не всегда удается обыгрывать китайскую команду, но «столичные» точно будут считаться фаворитами, ведь у «красно-белых» продолжается серия с набранными очками.

Статистика для ставок

«Куньлунь» дважды обыгрывал «Спартак» в последних 5-и очных встречах

В последних 7-и матчах «Куньлунь» выиграл только 2 раза

«Спартак» набирает очки на протяжении 5-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 5.00, а победа «Куньлуня» — в 4.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным, ведь «Спартак» очень мощно выступает в атаке, да и «Куньлунь» может выстрелить.

Ставка: Тотал 6 больше за 1.93.

Прогноз: Все-таки «Спартак» куда сильнее «драконов».

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.92.