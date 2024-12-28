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    Сможет ли Эмбер разгромить Штрикера?

    Юмбер — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юмбер — Штрикер
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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юмбер — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмбер

    Для Юго прошедший сезон стал пока что лучшим в карьере. Достаточно сказать, что он уже в ближейшее время может ворваться в топ-10 — 2025-й француз начнет в статусе 14-й ракетки мира.

    В уходящем году одним из главных успехов Эмбера стала победа на турнире в Дубае. Незадолго до этого он взял титул в Марселе.

    После летнего спада осенью Эмбер снова продемонстрировал, что готов конкурировать даже с топ-5.

    В конце сентября 26-летний теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Токио — проиграл в решающем матче Артуру Фису.

    Прогнозы на теннис

    Ну а в начале ноября Эмбер остановился в шаге от титула на домашнем «Мастерсе» в Париже. Во втором круге Юго одержал победу над Карлосом Алькарасом (6:1, 3:6, 7:5).

    Штрикер

    Доминика тем временем ждут максимально непростые несколько месяцев.

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    • В прошедшем сезоне швейцарцу пришлось пропустить полгода из-за травмы.
    Возвращение получилось непростым — в 2024-м Штрикер прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP.

    В октябре 22-летний теннисист выиграл два матча в Стокгольме — после побед над Александром Ковачевичем и Маттео Берреттини уступил Григору Димитрову.

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    В текущей версии рейтинга Штрикер занимает всего лишь 300-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Штрикера букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: осенью 2023-го Юго обыграл Доминика на турнире в Базеле. В том матче им понадобился третий сет. Скорее всего, на этот раз француз и швейцарец тоже проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Юмбер — Штрикер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Эмбер разгромить Штрикера?
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