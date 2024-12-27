Сочи
СКА
«Сочи»
Турнирное положение: В 37 матчах сочинцам удалось набрать всего 27 очков, с которыми они находятся на 11-м месте в таблице Западной конференции, отставая на 5 баллов от «Куньлуня», замыкающего десятку.
Последние матчи: Накануне «Сочи» выдал очередную отрицательную серию, которая стартовала с поражения от «Ак Барса» в Казани — 2:3 ОТ, а продолжилась на Дальнем Востоке, на территории «Адмирала» — 3:4 и «Амура» — 1:2.
Сочи — СКА: коэффициенты букмекеров
В следующих матчах команда Сергея Зубова уступила «Авангарду» — 0:6, «Куньлуню» — 3:5, «Северстали» — 2:4; 1:2 и «Локомотиву» — 1:3. В последней встрече «Сочи» добился победы над «Ладой» — 3:4.
Не сыграют: В составе сочинцев нет кадровых потерь.
Состояние команды: «Сочи» давно прописался на последнем месте таблицы Запада, не показывая при этом значимых улучшений или перспектив выправить ситуацию.
Команда Сергея Зубова — за редким исключением — проигрывает матч за матчем, тем самым подчеркивая глубину кризиса. Проблемы в атаке и слабая оборона в настоящий момент сопровождают «Сочи» на продолжительной дистанции.
Ввиду того что нынешний сезон можно считать провальным, в будущем «Сочи» предпримет очередную попытку улучшить свое положение, однако в текущей кампании южанам едва ли покорятся даже минимальные достижения.
СКА
Турнирное положение: В 38 матчах санкт-петербуржцы заработали 48 очков, с которыми сместились на 6-ю строчку в таблице Запада, пропустив вперед «Северсталь» ввиду дополнительных показателей.
Последние матчи: После возобновления чемпионата СКА поделил пополам количество успешных матчей и число провалов. В первой игре во второй половине декабря «армейцы» уступили «Локомотиву» — 2:3.
Далее последовали победы: поочередно команда Романа Ротенберга взяла верх над «Торпедо» — 6:4 и «Адмиралом» — 3:2 ОТ. В последней игре СКА уступил ЦСКА в дерби принципиально содержания — 5:6.
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: СКА обладает по-настоящему мощным составом, но уровень его игры далек от первоклассного. Питерцам по-прежнему не хватает стабильности, которая помогла бы укрепить положение в компании лидеров.
Неоднозначные показатели на дистанции остаются одним из ключевых вопросов, которому СКА уделяет внимание по ходу сезона. Вместе с тем команда Романа Ротенберга довольно часто допускает глупые ошибки, влияющие на результаты.
Безусловно, СКА не остановится на пути к прогрессу, однако ради потенциального рывка «армейцам» необходимо усилить контроль игры и что-то сделать с реализацией в топ-матчах.
Статистика для ставок
- На домашней территории «Сочи» потерпел 8 поражений в 10 последних матчах
- В 3-х встречах из 5 последних в «Большом» был пробит тотал больше 5.5
- В 5 последних личных встречах в «Большом соперники суммарно забивали минимум 9 голов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.55, ничья — в 5.20, а победа СКА — в 1.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.
- 1.94Финляндия — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.04Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.90Чехия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Прогноз: По ходу сезона СКА испытывает недостаток больших побед, но матчи с соперниками уровня «Сочи» питерцы рассматривают исключительно с точки зрения потенциального успеха.
Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 2.02.
Прогноз: На территории главного аутсайдера Западной конференции команда Романа Ротенберга возьмет на себя роль доминирующей стороны.
Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.17.