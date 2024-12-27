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    СКА не будет испытывать проблемы на территории «Сочи»

    «Сочи» — СКА. Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — СКА
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    СКА в матче с «Адмиралом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Большом» 27 декабря. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 16:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: В 37 матчах сочинцам удалось набрать всего 27 очков, с которыми они находятся на 11-м месте в таблице Западной конференции, отставая на 5 баллов от «Куньлуня», замыкающего десятку.

    Последние матчи: Накануне «Сочи» выдал очередную отрицательную серию, которая стартовала с поражения от «Ак Барса» в Казани — 2:3 ОТ, а продолжилась на Дальнем Востоке, на территории «Адмирала» — 3:4 и «Амура» — 1:2.

    Сочи — СКА: коэффициенты букмекеров

    В следующих матчах команда Сергея Зубова уступила «Авангарду» — 0:6, «Куньлуню» — 3:5, «Северстали» — 2:4; 1:2 и «Локомотиву» — 1:3. В последней встрече «Сочи» добился победы над «Ладой» — 3:4.

    Не сыграют: В составе сочинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Сочи» давно прописался на последнем месте таблицы Запада, не показывая при этом значимых улучшений или перспектив выправить ситуацию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Сергея Зубова — за редким исключением — проигрывает матч за матчем, тем самым подчеркивая глубину кризиса. Проблемы в атаке и слабая оборона в настоящий момент сопровождают «Сочи» на продолжительной дистанции.

    Ввиду того что нынешний сезон можно считать провальным, в будущем «Сочи» предпримет очередную попытку улучшить свое положение, однако в текущей кампании южанам едва ли покорятся даже минимальные достижения.

    СКА

    Турнирное положение: В 38 матчах санкт-петербуржцы заработали 48 очков, с которыми сместились на 6-ю строчку в таблице Запада, пропустив вперед «Северсталь» ввиду дополнительных показателей.

    Последние матчи: После возобновления чемпионата СКА поделил пополам количество успешных матчей и число провалов. В первой игре во второй половине декабря «армейцы» уступили «Локомотиву» — 2:3.

    Далее последовали победы: поочередно команда Романа Ротенберга взяла верх над «Торпедо» — 6:4 и «Адмиралом» — 3:2 ОТ. В последней игре СКА уступил ЦСКА в дерби принципиально содержания — 5:6.

    Не сыграют: Артем Земченок.

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    • Состояние команды: СКА обладает по-настоящему мощным составом, но уровень его игры далек от первоклассного. Питерцам по-прежнему не хватает стабильности, которая помогла бы укрепить положение в компании лидеров.

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    Неоднозначные показатели на дистанции остаются одним из ключевых вопросов, которому СКА уделяет внимание по ходу сезона. Вместе с тем команда Романа Ротенберга довольно часто допускает глупые ошибки, влияющие на результаты.

    Безусловно, СКА не остановится на пути к прогрессу, однако ради потенциального рывка «армейцам» необходимо усилить контроль игры и что-то сделать с реализацией в топ-матчах.

    Статистика для ставок

    • На домашней территории «Сочи» потерпел 8 поражений в 10 последних матчах

    • В 3-х встречах из 5 последних в «Большом» был пробит тотал больше 5.5

    • В 5 последних личных встречах в «Большом соперники суммарно забивали минимум 9 голов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.55, ничья — в 5.20, а победа СКА — в 1.51.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

    Прогноз: По ходу сезона СКА испытывает недостаток больших побед, но матчи с соперниками уровня «Сочи» питерцы рассматривают исключительно с точки зрения потенциального успеха.

    Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 2.02.

    Прогноз: На территории главного аутсайдера Западной конференции команда Романа Ротенберга возьмет на себя роль доминирующей стороны.

    Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.17.

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    «Сочи» — СКА: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на хоккей. СКА не будет испытывать проблемы на территории «Сочи»
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