ЧФР Клуж — Црвена Звезда прямая трансляция 26.08.2021, смотреть онлайн

В 21:30 начнётся прямая трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч между собой: «Црвена Звезда» — «ЧФР Клуж» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Црвена Звезда»).

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 1.86.

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