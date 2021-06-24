Полузащитник «Ростова» перешел в «Уфу»

Полузащитник «Ростова»перешел в, сообщает пресс-служба донского клуба.

23-летний футболист будет выступать за команду из столицы Башкортостана на правах аренды до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Саплинов провел за «Ростов» три матча в РПЛ. Во второй половине чемпионата выступал на правах аренды за «Ротор».

Напомним, в начале июня объявил о переходе нападающего «Динамо» Николая Комличенко.