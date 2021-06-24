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    Полузащитник «Ростова» перешел в «Уфу»

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    Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов перешел в «Уфу», сообщает пресс-служба донского клуба.

    Александр Саплинов
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    Александр Саплинов

    23-летний футболист будет выступать за команду из столицы Башкортостана на правах аренды до конца следующего сезона.

    В прошлом сезоне Саплинов провел за «Ростов» три матча в РПЛ. Во второй половине чемпионата выступал на правах аренды за «Ротор».

    Напомним, в начале июня объявил о переходе нападающего «Динамо» Николая Комличенко.

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