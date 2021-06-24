Полузащитник «Ростова» перешел в «Уфу»

Александр Саплинов Фото: twitter.com/rostovfc
23-летний футболист будет выступать за команду из столицы Башкортостана на правах аренды до конца следующего сезона.
В прошлом сезоне Саплинов провел за «Ростов» три матча в РПЛ. Во второй половине чемпионата выступал на правах аренды за «Ротор».
Напомним, в начале июня объявил о переходе нападающего «Динамо» Николая Комличенко.
Александр Саплинов проведет сезон в «Уфе»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 24, 2021
Полузащитник перешел в другой клуб на правах аренды.
Желаем Саше удачи и хороших матчей! pic.twitter.com/KHaq9mZit2