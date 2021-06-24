Ребров рассказал, почему не уходит из «Спартака»

Голкипер «Спартака»объяснил, почему продолжает оставаться в команде, несмотря на отсутствие игровой практики.

«Увидев меня в обойме клуба, проснулись и "доброжелатели". Получаю от них вопросы в личку: "Да к чему тебе готовиться?" "Зачем ты занимаешь чужое место?" "Опять сидеть на банке?"

Я уже говорил об этом, прекрасно осознаю и понимаю, что сейчас моя роль в команде -помогать более молодым ребятам и быть в то же время промежуточным звеном между тренером и командой.

И меня не задевает та ситуация, что большую часть сезона я провел на скамейке. Всему свое время. Для меня важно приносить клубу пользу в любом качестве. Я был в роли рядового игрока и капитана, в роли середняка и чемпиона и всегда старался быть полезным. Думаю, что если бы у меня не получалось, в команде меня бы уже не было», — написал 37-летний вратарь в своем инстаграме.

В минувшем сезоне Ребров не провел ни одного матча, его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.