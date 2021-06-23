Саутгейт: Против сборной Англии трудно играть

Главный тренер сборной Англииподелился ожиданиями от выступления команды в плей-офф Евро-2020.

«С кем бы нам ни пришлось играть в плей-офф — это будет самый сильный соперник за последние полтора года. Хорошо, что мы продолжаем двигаться вперед. Против нас трудно играть, мы стараемся улучшить свою игру.

В матче с Чехией мы дали побольше поиграть важным футболистам команды. Глубина состава будет очень важна, потому что в паре игр я чувствовал, что мы немного выдыхаемся», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что сборная Англии с 7 очками финишировала первой в группе D. В 1/8 финала Евро-2020 англичане встретятся с командой, которая займет второе место в группе F.