Забарный верит в выход сборной Украины в плей-офф

Защитник сборной Украиныпрокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Все расстроены. Было сложно, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

Но шансы на выход в плей-офф еще есть. Будем верить. Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок выскочил и успел ударить», — цитирует Забарного «Динамомания».

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Проиграв Австрии, сборная Украины заняла третье место в группе C с 3 набранными очками.