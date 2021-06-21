Северная Македония — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

В 19:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Ivan Trickovski, Александар Трайковски, Энис Барди, Элиф Элмас, Горан Пандев.

«Нидерланды»: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт, Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай, Дониелл Мален.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:5.

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