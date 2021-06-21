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    Караваев: Теперь от нас уже ничего не зависит

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    Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение в матче со сборной Австрии (0:1).

    Александр Караваев
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    Александр Караваев

    «Готовились, понимали, насколько важен этот матч. Во втором тайме понимали, что терять уже нечего и старались выложиться на максимум. Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб нам сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать. У нас было очень много брака.

    Что говорил тренерский штаб в перерыве? Сказали, что нам нужно успокоиться и вернуться в игру. В первом тайме мы в нее не вошли, и Австрия доминировала. Нужно было начать играть в свой футбол и прибавить во всех аспектах. С голландцами было сложнее. Они были быстрее. Сегодня было тяжело по-своему. У нас были свободные зоны, просто мы ими не воспользовались. Теперь от нас уже ничего не зависит», — заявил Караваев.

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