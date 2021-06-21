Лаймер: Сборная Украины много бегает и опасна при стандартных положениях

Конрад Лаймер Фото: globallookpress.com
У команд по 3 очка после первых двух туров, в очной встрече они оспорят путевку в плей-офф со второго места в группе С.
«Нам надо активнее врываться защитникам за спины, чтобы напрягать оборону соперника. Это поможет войти в игру.
В матче против Нидерландов не хватало последнего паса, изюминки. В заключительном матче группового этапа нам потребуется показать гораздо более качественный футбол.
Украина — это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить.
В этом случае все будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.