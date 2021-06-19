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    Португалия — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

    «Португалия» — «Германия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч «Португалия» — «Германия».

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    Составы команд:

    «Португалия»: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Вилльям Карвалью, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

    «Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Португалия» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.38.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 1:2. Матч между командами «Португалия» и «Германия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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