Португалия — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

В 19:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Португалия»: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Вилльям Карвалью, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

«Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Португалия» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.38.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 1:2. Матч между командами «Португалия» и «Германия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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