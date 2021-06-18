Губочан попал в стартовый состав Словакии на матч со Швецией

Томаш Губочан против Роберта Левандовски Фото: globallookpress.com
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.
Запасные: Юнссон, Норфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Косцелник, Куцка, Грошовски, Мак, Гамшик, Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.
Матч Швеция — Словакия пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
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