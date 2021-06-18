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    Губочан попал в стартовый состав Словакии на матч со Швецией

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    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Словакии на матч второго тура группового этапа Евро-2020.

    Томаш Губочан против Роберта Левандовски
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    Томаш Губочан против Роберта Левандовски

    Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.

    Запасные: Юнссон, Норфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Косцелник, Куцка, Грошовски, Мак, Гамшик, Дуда.

    Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.

    Матч Швеция — Словакия пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Швеция — Словакия.

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