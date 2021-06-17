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    Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба

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    Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру отдельных футболистов сборной России в матче с Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Автором единственного гола стал Алексей Миранчук.

    «Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый.

    Все удивлялись, например, Юрий Павлович Семин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук всё сделал. Он был лучшим игроком матча.

    Мухин и вправду радует. Я думал, он выйдет с первой минуты [в матче с Финляндией]. Но пока Оздоева выпустили. И мне жалко его. Был момент у него, когда прострелили слева и он сильно подставил ногу. Если бы у Оздоева были хорошие тренеры, а они ему не попадались, они сказали: "Парень, когда так сильно мяч летит, то подставлять ногу нет смысла. Сила удара опрокинет эту ногу". И здесь надо было бить с наклоном подъема, чтобы мяч не улетел вверх, то есть навстречу удару. Это был бы гол точно. Нюанс, который должен был кто-то из тренеров подсказать когда-то. Видимо, ему никто не подсказал, а сколько он уже играет. Ну и технический брак… Год назад он лучше выглядел.

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    • Сейчас, на мой взгляд, лучше ставить молодых, потому что они могут себя проявить неожиданно. Макаров — из этой породы. Может быть, Миранчук, Макаров и Соболев внесут какую-то свежесть. Потому что Зобнин и Оздоев… У Зобнина был момент, он даже махнул в сердцах, когда не смог дать точный пас. Не идет у них, и всё. Появились Жемалетдинов и Мухин. Им уже доверяет Черчесов, они сравнительно молодые ребята и новички для сборной.

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    • Надо обновлять состав и вводить новых людей. Черышев или Макаров? Я бы поставил Макарова. Хотя у первого вроде бы опыт. Но Макаров — молодой парень, который посадил двух центральных защитников "Зенита" на пятую точку. Это был момент года. Уже за это надо поощрять его, он отчаянный и молодой», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

    В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

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