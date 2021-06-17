Дания — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (17.06.2021)

В 19:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Дания»: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Томас Делейни, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен.

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Джейсон Денайер, Юри Тилеманс, Тома Мёнье, Торган Азар, Леандер Дендонкер, Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Дрис Мертенс.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Дания» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 2.22.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Дания» и «Бельгия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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