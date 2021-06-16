Финляндия — Россия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (16.06.2021)

В 16:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Финляндия»: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Расмус Шуллер, Йере Уронен, Юкка Райтала, Теэму Пукки, Йоэль Похьянпало.

«Россия»: Матвей Сафонов, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Артём Дзюба.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Россия». Коэффициент ставки — 2.34.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 1:2. Матч между командами «Финляндия» и «Россия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.