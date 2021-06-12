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    Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020

    Уэльс — Швейцария: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Уэльса Сборная Швейцарии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Уэльса сыграла вничью с командой Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

    Брель Эмболо
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    Брель Эмболо

    Встреча группы A, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 1:1.

    Швейцарцы вышли вперед на 49-й минуте, когда Шердан Шакири навесил с углового в центр штрафной, где Брель Эмболо почти без прыжка кивком отправил мяч в дальний от себя угол.

    Валлийцы отыгрались на 74-й минуте. После розыгрыша углового Джозефф Моррелл с правого фланга выполнил подачу в штрафную, откуда Киффер Мур в прыжке вколотил снаряд в дальний угол ворот.

    На 85-й минуте Марио Гавранович поразил ворота Дэнни Уорда, но из положения «вне игры», поэтому Клеман Тюрпен гол не засчитал после консультации с VAR.

    Футбол. Евро-2020. Группа A
    Уэльс — Швейцария 1:1
    Голы: 0:1 Брил Эмболо (49'), 1:1 Киффер Мур (74') Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси (Этан Ампаду, 90'), Joe Morrell, Гарет Бэйл, Киффер Мур, Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 75') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири (Денис Закария, 66'), Брил Эмболо, Харис Сеферович (Марио Гавранович, 84') Предупреждения: Фабиан Шёр (30'), Киффер Мур (47'), Кевин Мбабу (63')

    В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

    В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.

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