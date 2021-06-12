Уэльс — Швейцария: счет матча 1:1, обзор голов

Встреча группы A, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 1:1.
Швейцарцы вышли вперед на 49-й минуте, когда Шердан Шакири навесил с углового в центр штрафной, где Брель Эмболо почти без прыжка кивком отправил мяч в дальний от себя угол.
Валлийцы отыгрались на 74-й минуте. После розыгрыша углового Джозефф Моррелл с правого фланга выполнил подачу в штрафную, откуда Киффер Мур в прыжке вколотил снаряд в дальний угол ворот.
На 85-й минуте Марио Гавранович поразил ворота Дэнни Уорда, но из положения «вне игры», поэтому Клеман Тюрпен гол не засчитал после консультации с VAR.
В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).
В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.