Дания — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.06.2021)

В 19:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Дания»: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Jonas Wind, Юссуф Поульсен.

«Финляндия»: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Тим Спарв, Йере Уронен, Юкка Райтала, Теэму Пукки, Йоэль Похьянпало.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Дания» со счетом 2:0. Матч между командами «Дания» и «Финляндия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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