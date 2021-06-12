Чеферин «Реалу», «Барсе» и «Юве»: Правосудие иногда совершается медленно, но оно всегда наступает

Глава УЕФАвысказался о судебном процессе против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые до сих пор официально не покинули Суперлигу.

«Я хочу лишь сказать, что правосудие иногда совершается медленно, но оно всегда наступает. Я не вдавался в специфику работы дисциплинарного комитета УЕФА, но, очевидно, что сейчас вопрос в том, чтобы решить проблему с судами.

На мой взгляд, расследование не было окончательно остановлено. Давайте сначала разберемся с юридическими вопросами, а уже потом будем двигаться дальше», — цитирует Чеферина сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что 9 июня в УЕФА заявили о приостановке дела против «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны».