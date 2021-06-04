Тухель и «Челси» подписали новое соглашение до 2024 года

Главный тренер «Челси»подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба лондонцев.

Изначально контракт немецкого специалиста был действителен до конца следующего сезона, однако в нем также была опция продления на два года в случае победы в Лиге чемпионов.

«Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта. Спасибо всем за этот шанс, я очень рад остаться работать в Лондоне. Впереди нас ждет еще очень много вызовов, жду с нетерпением старта следующего сезона», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

Напомним, что «Челси» финишировал в четверке чемпионата Англии и выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Ман Сити» 1:0.