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    Тухель и «Челси» подписали новое соглашение до 2024 года

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба лондонцев.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Изначально контракт немецкого специалиста был действителен до конца следующего сезона, однако в нем также была опция продления на два года в случае победы в Лиге чемпионов.

    «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта. Спасибо всем за этот шанс, я очень рад остаться работать в Лондоне. Впереди нас ждет еще очень много вызовов, жду с нетерпением старта следующего сезона», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

    Напомним, что «Челси» финишировал в четверке чемпионата Англии и выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Ман Сити» 1:0.

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