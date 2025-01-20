В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 20 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» располагаются на 5-й позиции АПЛ, набрав 37 очков за 21 встречу. «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) лишь на 1 балл.

Стоит отметить, что команда на своем поле выступает куда хуже, чем в гостях. Дома «Челси» набрал 16 очков из 30-и возможных, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «синие» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2), сравняв счет на 90+5-й минуте. До этого «Челси» также поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

Команда не может победить в АПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Челси» трижды сыграл вничью и дважды проиграл «Ипсвичу» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Михаил Мудрик (дисквалификация), Чезаре Казадеи, Бен Чилуэлл (решение тренера), Бенуа Бадиашиле, Кирнан Дьюсбери-Холл, Уэсли Фофана и Омари Каллиман (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время сказка «Челси» закончилась. Команда вновь постепенно скатывается вниз по турнирной таблице. Если «синие» продолжат терять очки, то быстро вылетят из зоны еврокубков.

Несмотря на это, у команды есть яркий нападающий, который стабильно дает результат. Коул Палмер забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач за 21 матч в АПЛ, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» занимают 17-е место в таблице АПЛ с 16-ю баллами в активе после 21-го тура. «Вулверхэмптон» находится на грани с зоной вылета.

В гостях команда также выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 9 баллов из 33-х возможных в гостях и занимая по этому показателю 16-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Вулверхэмптон» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого команда с таким же счетом уступила «Ноттингем Форест».

В последних 5-и матчах в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). За этот период команда также сумела обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Лестер» (3:0).

Не сыграют: Энцо Гонзалес, Саша Каладжич и Йерсон Москера (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вулверхэмптон» продолжает ожесточенную борьбу за выживание в лиге. Команда полностью провалила старт сезона, а сейчас пытается исправить ситуацию.

Главная проблема «Вулверхэмптона» — слабая оборонительная линия. Команда уже пропустила 48 голов за 21 встречу, деля последнее место по этому показателю с «Лестером».

Статистика для ставок

«Челси» не может победить на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

«Вулверхэмптон» проиграл 2 последних поединка в АПЛ с одинаковыми счетами 0:3

В последних 3-х очных противостояниях «Вулверхэмптон» дважды обыгрывал «Челси»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.38, победа «Вулверхэмптона» — 6.90, ничья — за 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

Прогноз: «Челси» далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Вулверхэмптон» попытается воспользоваться этим и забить важные голы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» 1 больше за 2.30.

Прогноз: «Волки» точно дадут бой «синим». Можно предположить, что «Челси» не сможет разгромить соперника.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» с форой (+1.5) за 1.85.