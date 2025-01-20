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    Смогут ли «волки» доставить проблемы «синим»?

    «Челси» — «Вулверхэмптон». «Синие» попытаются вернуться в топ-4 АПЛ. На что лучше сделать ставку 20 января? Ответ — в прогнозе на 22-й тур чемпионата Англии с коэффициентом 2.30

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вулверхэмптон»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»
    В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 20 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Января 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Синие» располагаются на 5-й позиции АПЛ, набрав 37 очков за 21 встречу. «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) лишь на 1 балл.

    Стоит отметить, что команда на своем поле выступает куда хуже, чем в гостях. Дома «Челси» набрал 16 очков из 30-и возможных, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

    Челси — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «синие» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2), сравняв счет на 90+5-й минуте. До этого «Челси» также поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Команда не может победить в АПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Челси» трижды сыграл вничью и дважды проиграл «Ипсвичу» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Михаил Мудрик (дисквалификация), Чезаре Казадеи, Бен Чилуэлл (решение тренера), Бенуа Бадиашиле, Кирнан Дьюсбери-Холл, Уэсли Фофана и Омари Каллиман (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время сказка «Челси» закончилась. Команда вновь постепенно скатывается вниз по турнирной таблице. Если «синие» продолжат терять очки, то быстро вылетят из зоны еврокубков.

    Несмотря на это, у команды есть яркий нападающий, который стабильно дает результат. Коул Палмер забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач за 21 матч в АПЛ, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» занимают 17-е место в таблице АПЛ с 16-ю баллами в активе после 21-го тура. «Вулверхэмптон» находится на грани с зоной вылета.

    В гостях команда также выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 9 баллов из 33-х возможных в гостях и занимая по этому показателю 16-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Вулверхэмптон» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого команда с таким же счетом уступила «Ноттингем Форест».

    В последних 5-и матчах в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). За этот период команда также сумела обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Лестер» (3:0).

    Не сыграют: Энцо Гонзалес, Саша Каладжич и Йерсон Москера (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Вулверхэмптон» продолжает ожесточенную борьбу за выживание в лиге. Команда полностью провалила старт сезона, а сейчас пытается исправить ситуацию.

    Главная проблема «Вулверхэмптона» — слабая оборонительная линия. Команда уже пропустила 48 голов за 21 встречу, деля последнее место по этому показателю с «Лестером».

    Статистика для ставок

    • «Челси» не может победить на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

    • «Вулверхэмптон» проиграл 2 последних поединка в АПЛ с одинаковыми счетами 0:3

    • В последних 3-х очных противостояниях «Вулверхэмптон» дважды обыгрывал «Челси»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.38, победа «Вулверхэмптона» — 6.90, ничья — за 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

    Прогноз: «Челси» далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Вулверхэмптон» попытается воспользоваться этим и забить важные голы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» 1 больше за 2.30.

    Прогноз: «Волки» точно дадут бой «синим». Можно предположить, что «Челси» не сможет разгромить соперника.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» с форой (+1.5) за 1.85.

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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «волки» доставить проблемы «синим»?
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