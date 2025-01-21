25 января на общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Болонья» и «Боруссия» Д. Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: сейчас «Болонья» идет на 33-месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 2 очками.

Последние матчи: в 21-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своем поле уверенно победила «Монцу» со счетом 3:1. Соперник первым открыл счет уже на 4-й минуте, но подопечные Винценцо Итальяно смогли забить два гола еще до перерыва.

Сначала отличился Кастро, чуть позже — Одгор. Второй тайм также проходил под диктовку «Болоньи», а в его середине точку в матче поставил капитан Орсолини.

Ранее в Лиге чемпионов команда сыграла в гостях вничью с «Бенфикой» (0:0) и уступила «Лиллю» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Абишер (п), Камбьяги (п), Эль-Аззузи (п).

Состояние команды: сезон «Болонья» начала не очень, но постепенно раскачалась и подтянулась к лидирующей группе, а главный тренер Итальяно все увереннее чувствует себя во главе клуба.

Он все чаще оставляет в запасе лидера и капитана Орсолини, который был неприкасаем при Мотте. В Лиге чемпионов дела идут гораздо хуже, но для команды это дебют в турнире такого высокого уровня и шансы на выход еще не потеряны.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Д занимает 9-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в 18-м туре немецкой Бундеслиги команда Нури Шахина уступила на выезде «Айнтрахту» со счетом 0:2. При этом соперник играл без своей главной звезды Мармуша.

«Боруссия» Д вышла в сильнейшем составе, восстановились все болевшие футболисты, но даже при таких раскладах показала абсолютно безвольный и слабый футбол, пропустив по голу в каждом из таймов.

До этого в Лиге чемпионов дортмундская «Боруссия» проиграла дома «Барселоне» (2:3) и победила в гостях загребское «Динамо» (3:0).

Не сыграют: травмирован — Зюле (з).

Состояние команды: после зимней паузы «Боруссия» Д потерпела три подряд поражения в Бундеслиге. Если в двух первых матчах у команды были отговорки в виде эпидемии, то против «Айнтрахта» они уже не проходили.

Тем не менее, «Боруссия» выглядит сейчас очень слабо, а замена в межсезонье Терзича на Шахина абсолютно себя не оправдывает. Команда выглядит абсолютно разбалансированной и очень подвержена эмоциям.

Статистика для ставок

Команды лишь раз в истории встречались друг с другом, в 2021 году в товарищеском матче выиграла «Боруссия» Д (3:0)

«Боруссия» Д проиграла подряд три последних встречи с общей разницей 4-9

«Болонья» в трех последних играх Серии А одержала одну победу и сыграла две ничьи («Интер» (2:2) и «Рома» (2:2))

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 3,50, а на «Боруссию Д» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: «Болонья» сейчас ничем не хуже «Боруссии» и вполне способна на своем поле дать бой более именитому сопернику. Турнирное положение у команды такое, что необходимо обязательно брать три очка.

«Шмели» недавно перенесли эпидемию, которая скосила почти всю защиту. Видно, что пока футболисты не до конца восстановились, а график матчей очень плотный.

Основная ставка: «Болонья» не проиграет за 1,79.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Болонья» выиграет с форой 0 за 2,50.