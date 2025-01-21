Болонья
Боруссия Д
«Болонья»
Турнирное положение: сейчас «Болонья» идет на 33-месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 2 очками.
Последние матчи: в 21-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своем поле уверенно победила «Монцу» со счетом 3:1. Соперник первым открыл счет уже на 4-й минуте, но подопечные Винценцо Итальяно смогли забить два гола еще до перерыва.
Болонья — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Сначала отличился Кастро, чуть позже — Одгор. Второй тайм также проходил под диктовку «Болоньи», а в его середине точку в матче поставил капитан Орсолини.
Ранее в Лиге чемпионов команда сыграла в гостях вничью с «Бенфикой» (0:0) и уступила «Лиллю» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Абишер (п), Камбьяги (п), Эль-Аззузи (п).
Состояние команды: сезон «Болонья» начала не очень, но постепенно раскачалась и подтянулась к лидирующей группе, а главный тренер Итальяно все увереннее чувствует себя во главе клуба.
Он все чаще оставляет в запасе лидера и капитана Орсолини, который был неприкасаем при Мотте. В Лиге чемпионов дела идут гораздо хуже, но для команды это дебют в турнире такого высокого уровня и шансы на выход еще не потеряны.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Д занимает 9-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Последние матчи: в 18-м туре немецкой Бундеслиги команда Нури Шахина уступила на выезде «Айнтрахту» со счетом 0:2. При этом соперник играл без своей главной звезды Мармуша.
«Боруссия» Д вышла в сильнейшем составе, восстановились все болевшие футболисты, но даже при таких раскладах показала абсолютно безвольный и слабый футбол, пропустив по голу в каждом из таймов.
До этого в Лиге чемпионов дортмундская «Боруссия» проиграла дома «Барселоне» (2:3) и победила в гостях загребское «Динамо» (3:0).
Не сыграют: травмирован — Зюле (з).
Состояние команды: после зимней паузы «Боруссия» Д потерпела три подряд поражения в Бундеслиге. Если в двух первых матчах у команды были отговорки в виде эпидемии, то против «Айнтрахта» они уже не проходили.
Тем не менее, «Боруссия» выглядит сейчас очень слабо, а замена в межсезонье Терзича на Шахина абсолютно себя не оправдывает. Команда выглядит абсолютно разбалансированной и очень подвержена эмоциям.
Статистика для ставок
- Команды лишь раз в истории встречались друг с другом, в 2021 году в товарищеском матче выиграла «Боруссия» Д (3:0)
- «Боруссия» Д проиграла подряд три последних встречи с общей разницей 4-9
- «Болонья» в трех последних играх Серии А одержала одну победу и сыграла две ничьи («Интер» (2:2) и «Рома» (2:2))
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 3,50, а на «Боруссию Д» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.
- 2.30Челси — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.65Вильярреал — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Монако — Астон Вилла: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
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Прогноз: «Болонья» сейчас ничем не хуже «Боруссии» и вполне способна на своем поле дать бой более именитому сопернику. Турнирное положение у команды такое, что необходимо обязательно брать три очка.
«Шмели» недавно перенесли эпидемию, которая скосила почти всю защиту. Видно, что пока футболисты не до конца восстановились, а график матчей очень плотный.
Основная ставка: «Болонья» не проиграет за 1,79.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: «Болонья» выиграет с форой 0 за 2,50.