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    «Челси» — «Вулверхэмптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон»

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    «Челси»
    «Челси» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном» в заключительном матче 22-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 21-м матче. Команда под руководством Энцо Марески одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 41 гол и пропустив 26 мячей в свои ворота.

    Лондонцы уже не так хороши, как на старте сезона. В последних пяти матчах «Челси» так и не смог победить ни разу, проиграв при этом дважды. Две крайние игры «синие» свели к ничьей, поделив очки с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмутом» (2:2).

    «Вулверхэмптон»

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    «Вулверхэмптон» находится на грани зоны вылета, расположившись на 17-й строчке с 16 очками. В 21-м матче «волки» одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 31:48.

    После победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в конце прошлого года команда Витора Перейры отобрала очки еще и у «Тоттенхэма», сыграв вничью 2:2. Правда затем «Вулверхэмптон» потерпел два разгромных поражения подряд, уступив с одинаковым счетом 0:3 «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслу».

    Личные встречи

    Матч первого круга АПЛ завершился крупной победой «Челси» в гостях со счетом 6:2.

    В последних 10-ти встречах на счету «Вулверхэмптона» 4 победы, «Челси» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.30.

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