21 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Галатасарай» на своем поле сыграет против «Динамо» Киев. Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает шестое место в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

Команда набрала 12 баллов и лишь на один пункт опережает зону стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Галатасарай» на чужом поле сыграл вничью с «Хатайспором» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на 14-й позиции с отрывом в три очка от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Габриэл Сара и Икарди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 25-ти последних матчах в разных турнирах «Галатасарай» ни разу не проиграл при 18-ти победах и семи ничьих.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Юнус Акгюн — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с пятью голами.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: «Динамо» Киев после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает последнюю, 36-ю позицию.

Команда не набрала ни одного очка и уже потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф за попадание в 1/8 финала, отстав от данной зоны на семь баллов.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, «Динамо» Киев на нейтральном поле разгромил болгарский ЦСКА 1948 (4:1).

В чемпионате Украины коллектив по итогам 17-ти поединков находится на первой позиции, на пять баллов опережая своего ближайшего преследователя «Александрию».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые были товарищескими, «Динамо» Киев ни разу не проиграло и трижды выиграло при одной ничьей.

Такая форма вроде как обещает гостям неплохие шансы хотя бы на ничью, тем не менее, этого вряд ли стоит ждать, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

Владислав Кабаев — автор единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в 10-ти последних матчах «Галатасарая» забивали обе команды

в восьми из девяти последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Динамо» Киев не проиграло.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.80, победа «Динамо» Киев — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30