21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 16-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и лишь на три очка отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Монако» на чужом поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на четвертой позиции, которая по итогам сезона выводит в квалификацию Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Закария, Синго, Иленихена, Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» не выиграл, а в трех из них проиграл.

Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже поединок состоится на их поле, особенно если учесть лучшую форму соперника.

Манес Аклиуш и Такуми Минамино — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает пятое место в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда набрала 13 баллов и лишь на один пункт опережает зону плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Астон Вилла» на чужом поле сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-ти поединков находится на седьмой позиции, только на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их лучшую форму в сравнении с соперником.

Джон Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Монако» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Астон Вилла» не проиграла при тотал больше 1,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Астон Виллы» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.10