ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВенделТрансферный дайджест. 14 — 20 января Ислам Махачев против Ренато МойканоЛегко и предсказуемо. Махачев разбил Мойкано за раунд, установив новый рекорд в UFC «Авангард» не проигрывает на протяжении 6 матчейНеудачливый СКА, безыдейный «Нефтехимик», никому не проигрывающие «Авангард» и «Автомобилист»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Вилла» в топ-8 Лиги чемпионов?

    «Монако» — «Астон Вилла». Хозяевам нужна победа, чтобы продолжать борьбу за плей-офф: на что сделать ставку в матче 21 января? Ответ — в прогнозе на Лигу чемпионов с коэффициентами 1.90 и 3.10

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Монако Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Дуран
    21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 20:45 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 16-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 10 баллов и лишь на три очка отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

    Монако — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Монако» на чужом поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на четвертой позиции, которая по итогам сезона выводит в квалификацию Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Закария, Синго, Иленихена, Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» не выиграл, а в трех из них проиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже поединок состоится на их поле, особенно если учесть лучшую форму соперника.

    Манес Аклиуш и Такуми Минамино — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает пятое место в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

    Команда набрала 13 баллов и лишь на один пункт опережает зону плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

  • Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • Парижский клуб надеется, что вингер сборной Грузии сбалансирует их атаку
  • 18/01/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Астон Вилла» на чужом поле сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-ти поединков находится на седьмой позиции, только на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» не проиграла при трех победах и двух ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их лучшую форму в сравнении с соперником.

    Джон Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Монако» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Вилла» не проиграла при тотал больше 1,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Астон Виллы» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.10

    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мирандес — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Комо — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боавишта — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Бадоса
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Вилла» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры